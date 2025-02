Enquête approfondie sur le rapport de la Cour des comptes: « Diomaye et Sonko ne doivent protéger personne », (Birahim Seck) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Enquête approfondie sur le rapport de la Cour des comptes: « Diomaye et Sonko ne doivent protéger personne », (Birahim Seck) Publié le mercredi 19 fevrier 2025 | Senogo

© aDakar.com par DR

Conférence de presse du nouveau Coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck(Photo en vert)

Dakar, le 9 octobre 2018 - Le nouveau Coordonnateur du Forum civil a animé une conférence de presse pour se prononcer sur des questions d`intérêt national. Tweet

Le coordonnateur du Forum Civil réagit sur la publication du rapport de la Cour des comptes. Pour Birahim Seck qui magnifie cet exercice de transparence du gouvernement, ledit rapport constitue « un outil citoyen de lutte contre les flux financiers illicites. »

Il estime également que le rapport publié le 13 février 2025 n’épargne personne dans la chaine de responsabilité pour la période de gestion 2019 à mars 2024. Et si un travail complémentaire et approfondie est réalisé par les juridictions compétente, les résultats peuvent éclabousser des tenants du régime actuel.

Birahim Seck demande au président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko à ne protéger personne sur l’enquête.