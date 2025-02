Impôts impayés et exonérations abusives : Un scandale à 4700 milliards ! - adakar.com

Alors que l’État sénégalais a renoncé à 4700 milliards de FCFA en exonérations fiscales et en impôts non recouvrés, l’économiste Aliou Diouck s’interroge sur les véritables bénéficiaires de ces largesses. Ces allégements, censés soutenir les entreprises en difficulté, auraient surtout profité à des groupes économiquement solides, tandis que l’administration fiscale peine à récupérer des sommes colossales. Face à ce manque à gagner, il appelle à une enquête approfondie pour faire la lumière sur d’éventuelles irrégularités et déterminer les responsabilités.



