Urgent: La police arrête la couverture sécuritaire des combats de lutte jusqu’à nouvel ordre

Police nationale sénégalaise

Les combats de lutte sont marqués par des violences dont les plus récentes ont eu lieu lors du choc Franc vs Ama Baldé, le 16 février dernier à l’arène nationale. Face aux débordements, la Police nationale a pris la décision radicale de d’arrêter jusqu’à nouvel ordre, sa couverture sécuritaire des combats de lutte sur tout le territoire national.



Dans un communiqué en date du 18 février 2025, la Direction générale de la Police nationale est revenue sur les incidents ayant émaillé cette rencontre très attendue. De nombreux amateurs ayant acheté leurs billets n’ont pu accéder à l’arène en raison du dépassement de la capacité d’accueil. Pour prévenir tout drame, la police a fermé les portes, une mesure qui n’a pasaa empêché la situation de dégénérer. Après le verdict du combat, de violents affrontements ont éclaté, entraînant des actes de vandalisme, des dégradations de biens publics et privés, ainsi que des agressions. Le drame le plus marquant reste l’agression mortelle d’un jeune dans la banlieue de Dakar.