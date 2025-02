Sénégal: annonce de mesures d’austérité pour renflouer les caisses de l’État - adakar.com

Sénégal: annonce de mesures d'austérité pour renflouer les caisses de l'État Publié le mardi 18 fevrier 2025 | RFI

Dakar

Le Sénégal annonce des mesures d’austérité face à un contexte budgétaire extrêmement serré, alors qu’un rapport de la Cour des comptes révèle un déficit budgétaire de plus de 12 %. Invité à la télévision publique, le secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo, a annoncé plusieurs mesures parmi lesquelles, le respect du paiement des impôts et la baisse des salaires des ministres.



L’ampleur de la baisse et la date de sa mise en application ne sont pas encore connues, mais le secrétaire général du gouvernement s’est voulu catégorique, ce lundi 17 février.