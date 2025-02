Le malaise de l’Union africaine face au conflit dans l’est de la RDC - adakar.com

Le malaise de l'Union africaine face au conflit dans l'est de la RDC Publié le lundi 17 fevrier 2025 | RFI

© Autre presse par DR

Union africaine: le projet de zone de libre-échange au centre du 36e sommet

Pendant que l’AFC/M23, soutenu par l’armée rwandaise, faisait son entrée dans Bukavu ce week-end, les chefs d’États de l’Union africaine, étaient réunis à Addis-Abeba pour leur sommet annuel. Le conflit a donné lieu vendredi soir à des échanges houleux. À l’issue du sommet ce dimanche, il n’y a eu ni sanctions, ni condamnation explicite du Rwanda comme le réclame la RDC. Aucune annonce concrète non plus sur un plan de sortie de crise. Cette guerre entre le Rwanda et la RDC crée le malaise au sein de l’organisation.



Un seul pays, le Burundi, a plaidé ce dimanche 16 février pour que les chefs d’État condamnent le Rwanda en conclusion de leur sommet. Mais dans la salle, « personne n’a rebondi », raconte un participant. Dans les couloirs aussi, beaucoup ont évité le sujet et choisi de l’évoquer en des termes très flous. Le Kényan Raila Odinga interrogé par une journaliste a tout simplement répondu : « Je ne veux pas en parler ».



Vendredi, la réunion du conseil paix et sécurité de vendredi consacré à cette guerre a été explosive.