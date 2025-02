Nécrologie : pluies d’hommages après le rappel à Dieu de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, khalife de Serigne Saliou Mbacké - adakar.com

Publié le lundi 17 fevrier 2025

La communauté musulmane et la confrérie mouride sont touchées par le deuil avec la disparition, dans la nuit du dimanche de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, khalife de la famille de Serigne Saliou Mbacké, dernier fils de Cheikh Ahmadou Mbacké.



L'annonce de la disparition du Saint homme a été accueilli par des réactions de toutes parts saluant la contribution majeure du défunt et sa sagesse.



Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a ainsi adressé des condoléances à toutes la communauté musulmane.



"J’ai appris avec tristesse le rappel à Dieu de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, homme de foi et de sagesse. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, au Khalife général des Mourides et à l’ensemble de la communauté musulmane. Qu’Allah, dans Sa miséricorde infinie, l’accueille en Son Paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un", a notamment réagi le président de la République Bassirou Diomaye Faye.



Autres réactions et pas des moindres. Khalifa Sall et Barthélémy Dias, tous anciens maires de Dakar, ont tous les deux réagi à l'annonce du rappel à Dieu de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, mentionnant son érudition.



"Homme de foi, Serigne Moustapha Saliou incarnait l’héritage d’une lignée d’érudition, de piété et de dévouement à Allah (swt). Son rappel à Dieu plonge le Sénégal, plus particulièrement les talibés dans le deuil. En ces instants de profonde affliction, j’adresse mes sincères condoléances au Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou, à Serigne Cheikh Saliou, khalife de Serigne Saliou Mbacké ainsi qu’à l’ensemble de la communauté mouride. Puisse Allah, dans Son infinie miséricorde, l’accueillir parmi Ses élus", a indiqué Khalifa Ababacar Sall.



Quant à Barthélémy Dias, avec la disparition de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, c'est la communauté mouride qui subit une perte immense.



"C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de Serigne Moustapha Saliou, fils de Serigne Saliou Mbacké. Une perte immense pour la communauté mouride et pour tous ceux qui ont eu le privilège de bénéficier de sa sagesse et de son engagement. En ce moment douloureux, nous prions pour le repos de son âme et adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à toute la communauté. Qu’Allah (SWT) lui accorde une place parmi les bienheureux et nous donne la force d’accepter Son décret. Que son héritage spirituel continue d’inspirer les générations à venir".



Makhtar C.