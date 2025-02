SENEGAL-ECONOMIE-COLLECTIVITES / Bakel : 247 millions F.CFA de crédits octroyés à 388 bénéficiaires en 2024 (responsable) - adakar.com

Bakel : 247 millions F.CFA de crédits octroyés à 388 bénéficiaires en 2024 (responsable) Publié le lundi 17 fevrier 2025 | Agence de Presse Sénégalaise

© AFP par ISSOUF SANOGO

Avec l`élection de Faye au Sénégal, le franc CFA un peu plus menacé

Bakel, (APS) – La mutuelle d’épargne et de crédit pour la dynamisation de la micro finance (Mec Dynamic) de Bakel (est), annonce avoir débloqué, en 2024, une enveloppe de 247 millions FCFA au profit de 388 bénéficiaires dont des femmes et des jeunes du département de Bakel, a indiqué, samedi, sa cheffe d’antenne, Diamilatou Koité.



« En 2024, on a déboursé 247 millions de FCFA pour 388 bénéficiaires au niveau du département. Il s’agit des hommes, des femmes et des jeunes qui s’activent dans plusieurs secteurs d’activités », a-t-elle dit.



Elle s’exprimait lors de l’assemblée générale ordinaire de cette institution de micro finance, créée par les communautés de la base pour offrir des services financiers aux populations démunies et du secteur informel.



Cette mutuelle qui intervient uniquement dans le Sénégal oriental est présente à Bakel depuis 2006. En plus des financements en espèces, elle octroie des crédits au secteur de l’élevage, de l’agriculture mais aussi des congélateurs et taxi-motos, a-t-on appris de ses initiateurs.



« Pour les congélateurs, on a commencé en 2011. 544 frigos ont été distribués aux femmes. Pour les taxi-motos, 172 et 1 tricycle ont été distribués aux jeunes depuis 2015. Cette année, on veut donner 50 taxi-motos avec des assurances », a indiqué Diamilatou Koité.



Elle s’est réjouie du taux de remboursement estimé à 90%.



« Parmi les 544 congélateurs, de 2011 jusqu’à 2024, il y a que deux personnes qui ont n’ont pas pu rembourser », a-t-elle révélé.



Présent à la rencontre, le coordonnateur de cette institution de micro finance, Babacar Mbaye souligne que son équipe travaille à lever les contraintes dont font face les populations pour accéder aux services financiers.



« Nous voulons que Mec Dynamic se positionne comme le transformateur social. Nous trouvons une personne à un niveau zéro pour l’amener à un niveau un et nous l’accompagneront pour qu’il atteigne d’autres niveaux », a fait savoir M. Mbaye.



Cette démarche se base, selon lui, sur des offres de crédits adaptés aux besoins des communautés pour permettre à chaque membre de l’institut de mener ses activités.



« Avec nos crédits, nous pouvons toucher des cibles qui n’ont pas les moyens d’adhérer à nos institutions. C’est une mutuelle communautaire, nous faisons tout pour retourner les bénéfices aux communautés », a déclaré Babacar Mbaye, invitant la population à travailler sur l’épargne.



Venu représenter le préfet de Bakel, Léopold Dibocor Mbokh, directeur du Centre départemental d’éducation populaire et sportive (CDEPS), a invité les responsables de l’institution à poursuivre leurs efforts qui participent au développement de la circonscription.



AND/ABD/ASB/SMD