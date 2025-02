Arène nationale : Franc s’impose face à Ama Baldé (Vidéo) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Arène nationale : Franc s’impose face à Ama Baldé (Vidéo) Publié le dimanche 16 fevrier 2025 | Senogo

© Autre presse par DR

Image d`un combat de lutte sénégalaise

Tweet

L’attente était à son comble à l’Arène Nationale, et le choc entre Franc et Ama Baldé a tenu toutes ses promesses.



Dès les premiers échanges, les deux lutteurs ont fait preuve d’une détermination sans faille, cherchant à prendre le dessus.



Ama Baldé a tenté d’imposer sa force, mais Franc, plus stratégique, a su déjouer ses attaques.