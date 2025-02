38ᵉ Sommet de l’UA : Guterres mise sur le Sénégal pour soutenir « les grandes causes mondiales » - adakar.com

© Autre presse par dr

Sommet de l`Union africaine: Antonio Guterres plaide pour une «force d`imposition de la paix»

Antonio Guterres mise sur le leadership de Bassirou Diomaye Faye pour relayer les priorités onusiennes en matière de climat et de sécurité.



Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies Antonio Guterres a réaffirmé, samedi, à Addis-Abeba, l’importance du Sénégal comme une « voix influente et respectée sur la scène internationale », ajoutant compter sur le leadership du président Bassirou Diomaye Faye pour « défendre les grandes causes mondiales ».



Le chef de l’Etat a rencontré le patron de l’ONU en marge du 38ᵉ Sommet de l’Union africaine qui se déroule actuellement dans la capitale éthiopienne.