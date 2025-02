Sénégal – Situation macroéconomique et perception du risque pour les investissements - adakar.com

Sénégal – Situation macroéconomique et perception du risque pour les investissements Publié le dimanche 16 fevrier 2025 | financialafrik.com

© aDakar.com par PMD

Première édition du Forum international “Invest In SENEGAL”

Dakar, le 7 juillet 2023 - Le président Macky SALL a présidé, jeudi, la première édition du Forum international des investissements du Sénégal baptisé “Invest In SENEGAL”. Tweet

Le débat (public et politique) fait rage au Sénégal sur la situation des finances publiques notamment le niveau réel du déficit budgétaire et de l’endettement rapporté au PIB nominal. Nous n’avons pas pu nous retenir à l’idée de parcourir le rapport final que la Cour des Comptes accessible sur le site web de cette Juridiction.



Au regard des enjeux pour le Sénégal, face d’une part, aux exigences à se conformer aux critères de convergence de l’ UEMOA, et d’autre part, à l’endroit des investisseurs, des partenaires financiers dont le rôle est prépondérant dans la conduite des politiques publiques, pour le bien-être des populations et à travers notamment un cadre macroéconomique assaini.