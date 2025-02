CAFOnline : Cinq stars des clubs africains à suivre à la CAN 2025 - adakar.com

CAFOnline : Cinq stars des clubs africains à suivre à la CAN 2025
Publié le dimanche 16 fevrier 2025 | Daily Sports

La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies (CAN) est le plus grand événement footballistique du continent. Plusieurs joueurs issus des compétitions interclubs de la CAF sont prêts à briller au Maroc (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026). CAFOnline met en lumière cinq talents à suivre.



ISSOUFOU DAYO (RS BERKANE & BURKINA FASO)



Vétéran en défense, Issoufou Dayo disputera sa quatrième CAN. Âgé de 33 ans, il est un pilier du RS Berkane, avec deux Coupes de la Confédération de la CAF remportées (2020, 2022). Il compte 72 sélections et 9 buts avec le Burkina Faso.



TEBOHO MOKOENA (MAMELODI SUNDOWNS & AFRIQUE DU SUD)



Teboho Mokoena s’est illustré à la CAN 2023 avec un superbe coup franc contre le Maroc. À 28 ans, le milieu de terrain a aidé Mamelodi Sundowns à dominer le championnat sud-africain et à atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF.