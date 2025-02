Sénégal: un rapport de l’ONU pointe une surpopulation carcérale «dramatique et inhumaine» - adakar.com

Sénégal: un rapport de l'ONU pointe une surpopulation carcérale «dramatique et inhumaine» Publié le samedi 15 fevrier 2025 | RFI

La rapporteure spéciale de l’ONU sur la torture, Alice Jill Edwards, a constaté une surpopulation carcérale « dramatique et inhumaine », après une visite d’une dizaine de jours au Sénégal. Elle appelle les autorités à prendre d’urgence des mesures pour garantir des conditions de détention dignes.



Des chambres extrêmement encombrées où les détenus dorment tête-bêche, voire à tour de rôle dans les couloirs. Le tableau dressé par la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la torture est alarmant.



Après s’être rendue dans cinq prisons du Sénégal, Alice Jill Edwards parle de conditions de détentions « inhumaines » ou les rations alimentaires par détenu sont réduites pour réussir à nourrir tout le monde. La rapporteure dénonce « une poudrière qui pourrait exploser à tout moment et entraîner des émeutes, des violences ou encore la propagation rapide de maladies infectieuses et transmissibles. »