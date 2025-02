Le Sénégal réceptionne des bovins de « haute valeur génétique » - adakar.com

Le Sénégal réceptionne des bovins de « haute valeur génétique » Publié le vendredi 14 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

© Présidence par DR

3ème Journée Nationale de l`Elevage

Ndioum, le 9 décembre 2016 - La 3ème Journée Nationale de l`Elevage a été célébrée à Ndioum dans le nord du Sénégal. La manifestation a été présidée par le président de la République. Tweet

Le ministre sénégalais de l’Agriculture a annoncé vendredi l’arrivée prochaine d’un nouveau lot de bovins génétiquement sélectionnés, afin de réduire la dépendance du pays aux produits laitiers importés.



Ces vaches et bœufs « de haute valeur génétique » ont quitté la France pour rejoindre le Sénégal, a annoncé sur X Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage (MASAE). Ils sont convoyés dans le cadre du programme d’amélioration génétique des races que lancent les nouvelles autorités piur mettre fin à la dépendance du Sénégal en termes de produits laitiers et de viandes.



« Chaque année, notre pays importe près de 100 millions d’euros en produits laitiers (65 à 70 milliards FCFA). Pour réduire cette dépendance, le MASAE et l’ANIPL -Association nationale pour l’intensification de la production laitière-ont signé une convention en novembre 2024, marquant ainsi une étape clé pour intensifier la production laitière locale », a déclaré M. Diagne



Le ministre a également souligné que le secteur de l’élevage, qui constitue un pilier de l’économie sénégalaise, bénéficie de l’engagement remarquable des éleveurs, une contribution saluée par le président de la République. Il a précisé que cet engagement doit être soutenu afin de renforcer l’impact de ce secteur clé dans la réalisation de la nouvelle politique de souveraineté alimentaire du pays.



« L’arrivée de ce nouveau cheptel illustre la volonté de bâtir un secteur agro-pastoral moderne, productif et résilient, en droite ligne avec la stratégie Sénégal Vision 2050 », a précisé l’ancien vice-président chargé des finances et des services institutionnels de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC).



