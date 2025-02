Everton : Iliman Ndiaye indisponible pour plusieurs semaines - adakar.com

Everton : Iliman Ndiaye indisponible pour plusieurs semaines Publié le vendredi 14 fevrier 2025

Premier League : Iliman Ndiaye, attaquant sénégalais d'Everton «s'est peut-être ouvert le genou » contre Liverpool

Le sénégalais Iliman Ndiaye, souffre « d’une blessure au ligament médial » a annoncé son entraîneur, ce vendredi, d’où sont indisponibilité pour plusieurs semaines.



Everton sera privé de son attaquant vedette. Dans une déclaration à la presse vendredi, l’entraîneur Moyes a indiqué que son joueur souffrait d’une blessure sérieuse, précisant que la durée de son absence restait encore incertaine, mais qu’elle pourrait s’étendre sur plusieurs semaines.



« C’est une blessure au ligament médial. Ce n’est pas très optimiste pour le moment, et nous n’avons pas encore une idée précise de la durée de l’absence. Mais il est certain qu’il sera indisponible pendant quelques semaines » a annoncé Moyes sur les réseaux sociaux du club.



Cette annonce fait suite à la sortie prématurée d’Iliman Ndiaye lors du derby de Merseyside contre Liverpool, après seulement 25 minutes de jeu. Le joueur de 24 ans, a quitté le terrain en larmes mercredi dernier.



Cette blessure intervient à un moment clé de la saison pour Everton, avec le déplacement à Crystal Palace prévu samedi prochain. En plus de Ndiaye, le milieu Abdoulaye Doucoure sera également absent, suspendu pour un match après son expulsion contre Liverpool, même si les deux clubs ont protesté à travers un communiqué conjoint contre des actes de racisme à son encontre.