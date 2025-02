Sénégal: le ministre de la Justice annonce des enquêtes sur la gestion des finances publiques - adakar.com

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne.

Après les anomalies décelées par la Cour des comptes dans la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024 sous l’ex-président Macky Sall, les nouvelles autorités annoncent l’ouverture d’enquêtes judiciaires sur de possibles délits financiers. Des responsables de l’ancien régime parlent de machination politique.



Une dette et un déficit budgétaire supérieurs à ceux annoncés par le régime sortant, mais la Cour des comptes pointe aussi des opérations financières non retracées dans les comptes de l’État et des anomalies.