Premier League : Iliman Ndiaye, attaquant sénégalais d’Everton «s’est peut-être ouvert le genou » contre Liverpool - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Premier League : Iliman Ndiaye, attaquant sénégalais d’Everton «s’est peut-être ouvert le genou » contre Liverpool Publié le jeudi 13 fevrier 2025 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Premier League : Iliman Ndiaye, attaquant sénégalais d’Everton «s’est peut-être ouvert le genou » contre Liverpool

Tweet

« Nous pensons qu’il a peut-être frappé le sol et qu’il s’est peut-être blessé au genou ou qu’il s’est ouvert le genou. Nous ne connaissons pas encore la gravité (de la blessure), nous verrons demain » a annoncé l’entraîneur d’Everton, David Moyes, sur les réseaux sociaux du club.



Cette annonce de David Moyes, l’entraîneur d’Everton, fait suite à l’état d’Iliman Ndiaye, attaquant sénégalais et l’une des pépites du club qui a été contraint de quitter la pelouse sur blessure à la 25e minute lors du match opposant Everton à Liverpool, dans la soirée du mercredi 12 février 2025.



L’entraîneur d’Everton, David Moyes, a donné des nouvelles pas totalement rassurantes sur l’état d’Iliman Ndiaye qui « s’est peut-être ouvert le genou ».



Everton a obtenu le point du nul (2-2) face à Liverpool, dans le cadre d’un match en retard de la 15e journée de Premier League, ce mercredi, sur la pelouse de Goodison Park (Angleterre). Un résultat qui permet aux Toffees de s’éloigner ainsi de la zone de relégation et de renforcer leur position au classement, avec désormais 10 points d’avance sur le premier relégable, Leicester City.



KM