Sénégal: le rapport de la Cour des comptes pointe des manquements dans la gestion des finances du pays Publié le jeudi 13 fevrier 2025 | RFI

La ville de Dakar.

Au Sénégal, la situation des finances publiques est alarmante. C'est la principale conclusion du rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion de l’argent public de 2019 au 31 mars 2024, publié hier, mercredi. Très attendu, le document révèle de nombreux écarts et manquements dans la gestion des deniers publics et d’abord une dette publique très importante.



avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Plus de 18 0000 milliards de francs CFA de dette… Ce déficit qui représente 99,67 % du PIB est largement supérieur à ce qu’avait déclaré le régime sortant de Macky Sall. Supérieur aussi aux prévisions déjà alarmantes du Premier ministre Ousmane Sonko en novembre dernier. Conséquence : une marge de manœuvre quasi inexistante pour l’État du Sénégal et des dettes colossales à rembourser.