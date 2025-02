Décès de Jimmy Mbaye: le président Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire du “talentueux guitariste du Super Étoile“ - adakar.com

Décès de Jimmy Mbaye: le président Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire du "talentueux guitariste du Super Étoile" Publié le mercredi 12 fevrier 2025

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a salué la mémoire de Mamadou Jimmy Mbaye, guitariste iconique du Super Etoile et compagnon de Youssou Ndour, décédé dans la nuit du mardi au mercredi à Dakar.



Le chef de l'État a évoqué la talent du défunt avant d'adresser des mots de condoléances à sa famille, à Youssou Ndour et au monde de la culture au Sénégal.



"J’ai appris avec tristesse le décès de Mamadou Mbaye, alias Jimmy, talentueux guitariste du Super Étoile. Mes sincères condoléances à sa famille, au groupe Super Étoile, à son leader Monsieur Youssou Ndour et à toute la communauté artistique", a écrit le président Bassirou Diomaye Faye dans son message.



Le chef de l'État termine son hommage par des prières à l'endroit du défunt artiste. "Qu’Allah l’accueille dans Son Paradis et apporte réconfort à ses proches. Amine."



L'annonce de la disparition de Jimmy Mbaye a été une grande surprise pour le monde artiste et de la culture en général.



C'est le lead-vocal du Super Etoile Youssou Ndour qui a annoncé tard dans la nuit, via une publication sur les réseaux sociaux, la disparition de Mamadou Jimmy Mbaye, évoqué leur compagnonnage d'une quarantaine d'années.



"Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Je viens de perdre mon Frère, Ami et Compagnon de plus de 40 ans", a annoncé Youssou Ndour.



La cérémonie de levée du corps de Mamadou Jimmy Mbaye est prévue cet après-midi à l'hôpital Principal de Dakar. Elle sera suivi de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff.



Makhtar C.