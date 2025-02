Université Gaston Berger de Saint-Louis : le corps sans vie d’une étudiant découvert ; la piste du suicide privilégiée - adakar.com

Université Gaston Berger de Saint-Louis : le corps sans vie d'une étudiant découvert ; la piste du suicide privilégiée Publié le mercredi 12 fevrier 2025

Université Gaston Berger de Saint-Louis : le corps sans vie d’une étudiant découvert, la piste du suicide privilégiée



Le décès de l’étudiant Matar Diagne a été confirmé par les autorités de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) tard dans la soirée du mardi.



Matar Diagne, étudiant en Master 1 de Droit public à l’UFR des Sciences juridiques et politiques, est décédé le lundi 10 février. Son corps sans vie a été retrouvé dans sa chambre.



Devant cette nouvelle de disparition brutale, la Coordination des étudiants de Saint-Louis a cessé les cours le mardi 11 février.



La justice s’est saisie du dossier. Le procureur de la République a annoncé l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances de cette disparition.



Dans ce sens, une autopsie afin de déterminer les circonstances du décès de l’étudiant Matar Diagne a été ordonnée par le procureur de la République de Saint-Louis.



Dans la journée de ce mardi une lettre posthume de l’étudiant Matar Diagne a été partagée sur le compte Facebook de l’étudiant.



Une lettre, sous réserve d’une confirmation de l’enquête en cours, accrédite la thèse du suicide de Matar Diagne. En effet, dans sa lettre l’étudiant en droit explique les raisons qui l’ont amené à se donner la mort, invoquant notamment sa maladie détectée en 2020 et son incapacité à apporter à sa maman, victime d’un AVC depuis 2011, les soins dont elle a besoin.



La lettre posthume de Matar Diagne a été postée sur les réseaux sociaux plusieurs heures après la découverte de son corps sans vie dans l’enceinte de l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Un décalage auquel les enquêteurs s’intéresseront certainement pour déterminer les circonstances exactes de la mort de l’étudiant.



