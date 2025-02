Début de la production de gaz naturel liquéfié au large du Sénégal et de la Mauritanie Dakar, SEN 308 mots - adakar.com

Début de la production de gaz naturel liquéfié au large du Sénégal et de la Mauritanie
Publié le mardi 11 fevrier 2025 | AFP

GTA: le Sénégal et la Mauritanie font un pas vers l`exploitation de leur gisement de gaz commun

La production de gaz naturel liquéfié (GNL) a débuté sur le site de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) au large de la Mauritanie et du Sénégal, plus d'un mois après le début d'exploitation du

produit brut, a annoncé mardi l'entreprise américaine Kosmos Energy.

Cette nouvelle étape dans l'exploitation du site consiste à liquéfier le gaz, facilitant ainsi son transport.

"La première production de gaz naturel liquéfié (GNL) a été achevée sur le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA)", indique l'Américain Kosmos Energy, l'opérateur du projet avec le

britannique BP, dans un communiqué sur son site.

"Le gaz a été transporté sur l'unité flottante de GNL et la liquéfaction a commencé", selon l'entreprise.

L'exploitation du projet GTA, sur la côte atlantique au large du Sénégal et de la Mauritanie, a débuté le 31 décembre 2024. La production annoncée est d'environ 2,5 millions de tonnes de

gaz naturel liquéfié par an.

Le développement du projet est assuré, outre par BP et Kosmos Energy, par la Société du pétrole du Sénégal et la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH).

Un transporteur de GNL devrait arriver plus tard ce trimestre pour "exporter la première cargaison de gaz naturel liquéfié", selon le communiqué de Kosmos Energy.

"La première production de gaz naturel liquéfié est une autre étape importante pour Kosmos, le partenariat GTA et les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal," a déclaré le PDG de Kosmos Energy, Andrew Inglis, cité dans le communiqué.

Repoussée à plusieurs reprises, l'exploitation du site était très attendue au Sénégal et en Mauritanie et devrait permettre à ces pays pauvres de l'Afrique de l'Ouest de transformer leur

économie.

Dans son discours du Nouvel an, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024, a afirmé "garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures".



