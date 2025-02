Le Sénégal va lancer une usine de montage de véhicules - adakar.com

Le Sénégal va lancer une usine de montage de véhicules
Publié le mardi 11 fevrier 2025

© Autre presse par DR

Sports automobiles : La Fédération Africaine des Véhicules Anciens (FAVA) est née

"Nous allons commencer à produire des camions, des bus et de nombreux autres véhicules dont nous avons besoin", a annoncé vendredi le ministre de l’Industrie et du Commerce.

Ce projet est un pas important pour l’industrie locale et le développement économique de la région, a précisé Serigne Gaye Diop. Il sera réalisé dans la zone automobile de Touba Mbacké.

En quête d'autosuffisance, le pays s'engage à réaliser d'autres projets importants, poursuit-il:

La production de "nos propres engrais avec les phosphates de Matam";

L'étude de moyens de "raffiner le pétrole localement" et d'"utiliser le gaz pour produire de l’urée et d’autres produits locaux".