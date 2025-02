Face au Pastef de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, l’opposition sénégalaise fait front commun - adakar.com

Le nouveau président de la République, Bachirou Diomaye Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko

Réunissant 71 partis de l’opposition, le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) entend démontrer que la domination de Pastef « ne reflète aucunement la réalité du rapport de forces politique ».



L’union fait la force, dit l’adage. A fortiori dans un paysage politique chamboulé par les élections législatives du 17 novembre, à l’issue desquelles les composantes éparses de l’opposition avaient tant besoin de s’unir pour faire face à l’hégémonie des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), le parti du président Bassirou Diomaye Faye et de son