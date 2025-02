Afrique : Diomaye plaide la mobilisation des ressources internes - adakar.com

Afrique : Diomaye plaide la mobilisation des ressources internes Publié le mardi 11 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par PMD

Pour le chef de l’Etat sénégalais, les Etats africains ne doivent plus dépendre majoritairement des financements étrangers pour mettre en œuvre leurs projets de développement, mais plutôt mobiliser leurs ressources internes.



Le 10 février 2025, à la 42e session du Comité d’Orientation des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Agence de développement de l’Union africaine-NEPAD (AUDA-NEPAD), qui s’est tenue en format virtuel, le Président sénégalais a présenté sa vision pour la transformation structurelle de l’Afrique.



Dans son intervention, Bassirou Diomaye Faye a mis en lumière plusieurs axes stratégiques essentiels pour l’avenir du continent. « Nous devons mobiliser nos ressources internes à travers l’initiative ‘Team Africa’ », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de financer les projets africains sans dépendance excessive aux financements extérieurs.



Le Président Faye a également insisté sur plusieurs priorités cruciales. Celles-ci portent sur l’accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour dynamiser les échanges intra-africains, le développement des infrastructures énergétiques pour garantir un accès universel à l’électricité et la transformation du système de formation professionnelle pour répondre aux défis contemporains.



Un point central de son discours a porté sur la préparation de la jeunesse africaine aux mutations technologiques.

« Nous devons outiller notre jeunesse avec des compétences adaptées, notamment dans les domaines de la digitalisation et de l’intelligence artificielle », a-t-il affirmé.



Dans un geste diplomatique significatif, M. Faye a par ailleurs salué le leadership du président égyptien Al Sissi et soutenu sa prolongation à la tête du Comité d’orientation de l’AUDA-NEPAD.



ARD/te/Sf/APA