Hydrauliques : le Sénégal a commercialisé un volume total de 2,89 millions de barils de pétrole Publié le lundi 10 fevrier 2025

Reprise économique en Afrique : Le Fmi coupe le pétrole

Le mois de janvier 2025 a été fructueux en termes de production pétrolière au Sénégal.





Le Sénégal a en effet expédié et commercialisé 3 cargaisons, représentant un volume total de 2,89 millions de barils. Ce qui correspond à 3,11 millions de barils de pétrole brut pour le mois de janvier 2025, provenant du site de Sangomar selon le ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines.



Avec un objectif de maintien du plateau de 100 000 barils par jour tout au long de l’année, pour l’année 2025, on devrait chiffrer à environ 30,53 millions de barils de pétrole brut les prévisions de production .







