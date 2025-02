Saint-Louis : une collision entre un camion et un véhicule 7 places fait 5 morts - adakar.com

Saint-Louis, le 10 février 2025 - Au moins 5 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route impliquant un camion et un véhicule "7 Places". Tweet

Un nouvel accident de la circulation a encore endeuillé des familles dans la région de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal.



La série macabre d'accidents de la route se poursuit avec un lot de victimes. Dans la nuit du dimanche, une violente collision a impliqué un véhicule de transport communément appelé "7 places" et un camion, dans la région de Saint-Louis, plus précisément à l'entrée de Nadiel, vers Rosso Béthio.



Le véhicule 7 places avait quitté Saint-Louis et avait pour destination Richard-Toll.



Le tragique accident a eu lieu alors que la nuit s'annonçait. La violence du choc a causé sur le coup la mort de cinq (5) personnes et trois (3) blessés dont certains très graves.



Alertés dès les premières minutes de la survenue du choc, les sapeurs-pompiers de la brigade de Richard-Toll se sont déployés pour secourir les victimes et procéder à l'extraction des corps sans vie, acheminés dans la nuit à la morgue de l'hôpital de Richard-Toll. Les blessés ont été pris en charge.



Sur les circonstances exactes ayant abouti à ce drame, l'enquête devrait permettre de les déterminer. Toutefois, face à la recrudescence des accidents de la route, le gouvernement à travers le ministère des Transports multiplie les appels au respect des dispositions du code de la route et des mesures de prévention des accidents de la route édictées par la Sécurité routière.



