Macky Sall aux États-Unis : Une participation remarquée au National Prayer Breakfast Publié le samedi 8 fevrier 2025

L’ancien président sénégalais Macky Sall a participé, ce jeudi 6 février 2025, au National Prayer Breakfast (NPB) à Washington. Cet événement annuel, initié en 1953, réunit des leaders politiques, économiques et religieux autour de la prière et du dialogue interreligieux.



Contrairement à certaines affirmations, il n’y a pas eu de tête-à-tête privé entre Donald Trump et Macky Sall. Selon les informations, l’ancien président américain s’est limité à ses salutations habituelles, comme avec tous les autres invités de marque.