S'habiller en «made in Senegal», nouvelle tendance à Dakar Publié le vendredi 7 fevrier 2025 | le360

«Oh c’est magnifique!», s’exclame Fatima Ba, designer en vogue de tenues «made in Senegal», pendant qu’une cliente essaie l’un de ses vêtements, dans sa spacieuse boutique du centre de Dakar.

Le modèle est une élégante robe ample à col V profond et manches trois quarts, cousue avec du tissu en soie couleur ocre et orné de motifs dorés.



La jeune Sénégalaise, fondatrice de la marque «So Fatoo», à l’instar de jeunes entrepreneurs, a réussi à imposer dans le pays et au-delà sa ligne de vêtements faits localement, malgré une industrie textile sénégalaise qui peine à sortir du marasme.



Robes, tenues traditionnelles élégantes pour homme, chemises, polos, pulls, voiles... Les clients, issus généralement d’une classe moyenne supérieure, s’arrachent ses articles.



«Il y a dix ans en arrière les gens ne portaient pas autant de tenues confectionnées localement», assure avec fierté à l’AFP Fatima Ba.



Elles «sont très tendance actuellement», abonde Omar Niang, un couturier de 51 ans qui propose des boubous tradi-modernes exposés sur des mannequins, dans un marché de Dakar. Son chiffre d’affaires a augmenté de façon notable ces dernières années, indique-t-il.



Les vêtements confectionnés au pays connaissent un succès grandissant depuis plusieurs années. La tendance s’est accrue depuis l’accession au pouvoir en mars 2024 du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, chantres d’un souverainisme économique et culturel.



Grands boubous en bazin ornés de broderie ou boubous sur mesure en col Mao ou col rond dits costumes africains: les deux nouveaux hommes forts du Sénégal ne manquent jamais l’occasion de s’afficher à l’international comme à l’intérieur du pays en tenue faite localement.



Obstacles nombreux



Au bureau, dans la rue, lors de rencontres officielles, de nombreux Sénégalais optent plus qu’auparavant pour le style et les marques locales.



Pourtant, les obstacles sont nombreux pour les fabricants: impôts lourds à supporter, forte concurrence de la friperie et des tissus importés de l’étranger, coûts de production élevés, manque de formation des acteurs, difficultés d’accès à un appui financier...