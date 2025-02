Confédération des Etats de l’AES : Abdoulaye Diop désigné pour les négociations pour le retrait de la CEDEAO - adakar.com

News Afrique Article Afrique Confédération des Etats de l’AES : Abdoulaye Diop désigné pour les négociations pour le retrait de la CEDEAO Publié le vendredi 7 fevrier 2025 | aDakar.com

Le Président Assimi Goïta reçoit les ministres du Développement de l`AES

La Confédération des États du Sahel (AES), regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avance d’un pas déterminé vers son retrait définitif de la CEDEAO. Dans cette dynamique, une approche unifiée a été privilégiée par les trois nations, et c’est Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, qui a été désigné pour conduire les négociations techniques avec l’organisation sous-régionale.



C’est à l’issue d’une réunion stratégique tenue à Ouagadougou le 26 janvier 2025 entre les ministres des Affaires étrangères de l’AES que Abdoulaye Diop a été désigné par ses homologues burkinabé et nigérien comme chef de file des discussions avec la CEDEAO. Cette décision a été confirmée officiellement par le Conseil des ministres du 29 janvier 2025 à Koulouba.



Déjà reconnu pour son engagement diplomatique et sa maîtrise des enjeux géopolitiques, Abdoulaye Diop aura pour mission de garantir un retrait ordonné et équitable des trois États sahéliens de la CEDEAO, dans le respect des intérêts de leurs populations.



Le 29 janvier 2025, la CEDEAO a reconnu officiellement le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l’organisation. Cependant, plusieurs détails techniques restent à préciser avant un départ définitif. Conscients des implications de cette séparation, les trois États ont opté pour une stratégie concertée et une négociation commune menée par Abdoulaye Diop.



Dans un communiqué officiel, le Conseil des ministres a souligné cette approche coordonnée et solidaire :



"Les ministres des Affaires étrangères de l’AES ont décidé d'engager les discussions avec la CEDEAO de manière conjointe, dans un esprit de sauvegarde des intérêts des populations."



Avec cette désignation, Abdoulaye Diop incarne aujourd’hui la voix de l’AES sur la scène diplomatique ouest-africaine. Cette démarche illustre la volonté des trois États d'agir ensemble, avec une diplomatie unifiée et une stratégie harmonisée.



Face à ce tournant historique, le ministre malien devra mener des discussions cruciales pour définir les modalités d’un divorce sans heurts entre l’AES et la CEDEAO. L’issue de ces négociations marquera un jalon majeur dans l’affirmation de la souveraineté des trois nations sahéliennes.







