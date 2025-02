Quand l’IA rend hommage aux héros sénégalais de Thiaroye - adakar.com

Commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye

Dakar, le 1er décembre 2024 - Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé, ce dimanche 1er décembre 2024, la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Tweet

Au Sénégal, le rappeur Dip Doundou Guiss a sorti un clip autour du massacre de Thiaroye, qui a eu lieu en décembre 1944. Dans un style très cinématographique, on y suit les combattants africains de la France jusqu’au Sénégal. Les réalisateurs ont jonglé entre plusieurs outils d’intelligence artificielle (IA) pour tenter de coller au plus près à la réalité historique, mais ils se sont heurtés à certains défis.



Au fil de la vidéo, on suit les tirailleurs sénégalais dans les rues de Paris assiégée, puis dans le bateau qui les ramène en Afrique et dans le camp de Thiaroye où ils furent massacrés pour avoir réclamé leur prime le 1er décembre 1944. Pour ce clip, le rappeur s’est tourné vers des réalisateurs spécialisés en IA, comme Hussein Dembel Sow : « Si ce n'était pas avec l'IA, on n'aurait même pas envisagé de faire un clip aussi épique, avec tout ce que ça demande, en costumes, en décors. »