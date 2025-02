Mode : la marque sénégalaise SOLMA part à la conquête du monde - adakar.com

Mode : la marque sénégalaise SOLMA part à la conquête du monde

La griffe sénégalaise SOLMA présentera sa nouvelle collection à Londres mi-février. Un événement qui illustre l’ambition des créateurs africains de s’imposer sur la scène internationale de la mode, entre tradition et modernité.



La marque de mode sénégalaise SOLMA, née en 2014 dans le quartier populaire de Pikine à Dakar, dévoilera sa nouvelle collection « From Senegal To The World » lors d’un événement d’envergure internationale à Londres du 14 au 19 février, a annoncé mercredi la marque dans un communiqué transmis à APA.



Fondée par l’artiste visionnaire N Jah dans les ruelles de Tally Bou Mak, SOLMA – qui signifie « porte-moi » en wolof – s’est imposée comme le porte-étendard d’une mode africaine décomplexée, séduisant déjà des personnalités comme Youssou Ndour, Akon ou CeeLo Green.



« Le monde s’inspire de l’Afrique, les Africains doivent aussi s’approprier cet apport culturel », affirme N Jah, qui ambitionne de faire émerger des « Louis Vuitton africains » et de voir le continent accueillir les fashion weeks les plus prestigieuses.



La marque revendique un engagement fort dans la production éthique et locale. « Nous sommes sensibles à la création de valeur et d’emplois locaux », souligne le fondateur, qui collabore étroitement avec les artisans sénégalais pour créer une marque internationale authentiquement « Made in Senegal ».



L’événement londonien, retransmis en direct par le groupe Inside Success sur trois continents, présentera cinq collections distinctes mêlant silhouettes urbaines occidentales et esthétique sénégalaise. Un panel de discussion sur les collaborations entre musiciens et créateurs de mode est également prévu.



