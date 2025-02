Indemnisation des victimes des manifestations au Sénégal: une mesure juste pour Amnesty, en attendant que justice se fasse - adakar.com

News Société Article Société Indemnisation des victimes des manifestations au Sénégal: une mesure juste pour Amnesty, en attendant que justice se fasse Publié le mardi 4 fevrier 2025 | RFI

© Autre presse par DR

De violentes manifestations ont éclaté au Sénégal après la condamnation d`Ousmane Sonko

Au Sénégal, la décision des autorités vendredi d’accorder 10 millions de FCFA aux familles de 79 personnes tuées au cours des manifestations politiques entre février 2021 et 2024 et 500.000 FCFA d’aide à plus de 2.000 ex-prisonniers (libérés à la faveur d’une loi d’amnisitie ) fait polémique. Si l’opposition s’alarme du fait que ces indemnités soient accordées en dehors de toute procédure judiciaire, Amnesty International, qui suit les dossiers des nombreuses familles de victimes, salue cette aide.



