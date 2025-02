Trump et l’Afrique : la fin de l’aide américaine ? - adakar.com

Publié le mardi 4 fevrier 2025

© AFP par DR

Donald Trump devient le 47e président des Etats-Unis

Donald Trump devient le 47e président des Etats-Unis

L’administration Trump suspend brutalement ses programmes d’aide au développement en Afrique, provoquant des inquiétudes et interrogations sur les relations diplomatiques et économiques futures.



Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a profondément transformé la politique d’aide américaine au développement en Afrique. Ses décisions récentes ont déjà commencé à bouleverser les relations diplomatiques et économiques avec plusieurs pays du continent.



Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a confirmé le gel d’un financement crucial de 500 millions de dollars par le Millennium Challenge Corporation (MCC). « Nous ne pouvons pas continuer à dépendre de l’aide étrangère », a-t-il déclaré, reconnaissant la fragilité de la situation.