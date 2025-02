Sénégal : un projet eau potable va impacter 2 millions de ruraux - adakar.com

Sénégal : un projet eau potable va impacter 2 millions de ruraux Publié le mardi 4 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

Kébémer, le 3 février 2025 - Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé, ce lundi 3 février 2025, à Fass Touré, la phase 2 du projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural. Tweet

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a lancé lundi 3 février, à Fass Touré, dans la région de Louga (nord), la phase 2 du Projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (Paemir).



Le programme ambitieux d’approvisionnement en eau potable en milieu rural, mené par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, vise à améliorer les conditions de vie de plus de « deux millions de Sénégalais » en renforçant les infrastructures hydrauliques à l’échelle nationale. A la fois structurant et durable, le Paemir permettra de réduire à terme les inégalités d’accès à l’eau potable et d’améliorer la qualité des services dans les zones rurales du pays.