Banque africaine de développement : cinq candidats, un seul président

© aDakar.com par Didier ASSOUMOU

Cérémonie d`ouverture de la réunion du Conseil d`Administration de la BAD, en présence du premier ministre ivoirien

Lundi 08 septembre 2014. Abidjan. Le premier ministre, Daniel Kablan Duncan et plusieurs membres du gouvernement ont assisté à la première réunion du Conseil d`Administration de la Banque Africaine de Développement (BAD), marquant le retour de l`institution en Côte d`ivoire. Tweet

La liste des candidats pour la présidence de la BAD est désormais arrêtée. Cinq personnalités sont en lice. Quels sont les atouts et les faiblesses de chacun ? Éléments de réponse.



Une femme et quatre hommes. Alors que les inscriptions se sont clôturées le 31 janvier à 17 heures, heure d’Abidjan, seuls cinq candidats se sont finalement lancés dans la course à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), selon nos informations.