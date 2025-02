Projet d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural : Ousmane Sonko lance la phase II d’un montant de 64 milliards FCFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Projet d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural : Ousmane Sonko lance la phase II d’un montant de 64 milliards FCFA Publié le lundi 3 fevrier 2025 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Lancement officiel de la phase 2 du projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural

Kébémer, le 3 février 2025 - Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé, ce lundi 3 février 2025, à Fass Touré, la phase 2 du projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural. Tweet

La phase II du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (PAEP-MR) a été officiellement lancée, ce lundi 3 février 2025, par le Premier ministre, chef du gouvernement, Ousmane Sonko à Fass Touré, une localité du département de Kébémer dans la région de Louga.



Le projet vise à garantir un accès équitable et sécurisé à l’eau potable pour les populations rurales du Sénégal.



La cérémonie de lancement solennelle s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye mais également des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Sénégal dans ce projet.



Le projet d’approvisionnement en eau potable devrait à terme impacter durablement la vie de 2 millions de personnes. Il est prévu en effet la construction de 5 unités de potabilisation et de traitement d’eau de surface.



Selon les données officielles du gouvernement, 5250 compteurs de renouvellement et 18200 branchements sociaux, ainsi que 85 forages et 85 abreuvoirs sont inscrits parmi les retombées attendues du projet.



Au titre des autres réalisations, le chef du gouvernement annonce que la mise en œuvre du projet d’approvisionnement en eau potable permettra aussi la réalisation de 1450 km de réseau, 70 potences et 235 unités de chloration.



Aussi 89 châteaux d’eau et 300 bornes fontaines impacteront durablement la vie des populations locales.



Enfin 85 équipements d’exhaures complets sont également attendus.



Le coût global de l’exécution du projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural est établi à plus de 64 milliards FCFA.



Makhtar C.