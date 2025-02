Accès au logement : la SICAP SA livre 100 habitations à des attributaires - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Accès au logement : la SICAP SA livre 100 habitations à des attributaires Publié le lundi 3 fevrier 2025 | aDakar.com

Tweet

La Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP) a procédé à la remise d'un lot de 100 logements à des bénéficiaires. Une livraison qui constitue une concrétisation du projet SICAP Lac Rose. Avec la livraison officielle d’un premier lot de 100 logements aux heureux attributaires, la Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP) franchit une nouvelle étape.



En présence du Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao, accompagné du Directeur Général de la SICAP SA, Monsieur Mouhamadou Moctar Magassouba, la cérémonie de remise des logements marque le début d'une nouvelle étape pour les bénéficiaires après plusieurs années d’attente depuis le lancement du projet en 2018.



Cette diligence des nouveaux responsables de la Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP) dans la livraison des logements témoigne de l’engagement renouvelé du directeur Magassouba. Conscient des défis rencontrés et des espoirs placés en ce programme.



En effet, devant les défis rencontrés et les espoirs placés en ce programme, le nouveau Directeur Général a fait de l’accélération des livraisons une priorité absolue. À travers cette cérémonie de remise de clés, il s'agit de répondre efficacement à la demande en logement et de concrétiser les promesses faites aux souscripteurs.



Les autorités de la Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP) soulignent par ailleurs que cette livraison de 100 logements constitue seulement une étape. Ainsi d’autres livraisons sont attendues dans les prochains mois. Une perspective qui permettra "à un plus grand nombre de familles de prendre possession de leur bien et de s’installer dans cette cité moderne, pensée pour offrir un cadre de vie agréable et structuré".



Fidèle à sa mission d’aménageur et de bâtisseur au service des populations, la Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP) compte poursuivre de manière active sa contribution à la politique nationale de l’habitat et au développement urbain du Sénégal.



Makhtar C.