Confédération des Etats du Sahel : après la mise en circulation du passeport commun, vers la mise en place du visa Liptako de l’AES - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Confédération des Etats du Sahel : après la mise en circulation du passeport commun, vers la mise en place du visa Liptako de l’AES Publié le lundi 3 fevrier 2025 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Les passeports

Tweet

Les experts de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES) se sont réunis à Bamako les samedi 1er et dimanche 2 février 2025 pour discuter de la mise en place d'une politique de visa commune pour les pays membres. Cette initiative, qui fait suite au lancement récent du passeport biométrique commun de l'AES, marque une étape importante vers une plus grande intégration régionale.

Le futur visa communautaire de l'AES, baptisé "Visa Liptako", a pour objectif de faciliter l'entrée des ressortissants non-Cédéao au sein des trois pays membres : le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette mesure devrait stimuler le tourisme, les échanges commerciaux et les investissements dans la région.

Les experts de l'AES travaillent actuellement sur l'élaboration d'une proposition de stickers sécurisés pour le visa communautaire. Cette proposition, accompagnée des conclusions de leurs discussions, sera soumise à l'analyse et à la validation des ministres en charge de la Sécurité des pays membres.



E.S

Commentaires