RDC : Dakar s段mplique dans la recherche d置ne paix durable

Alors que la SADC condamne l段mplication du Rwanda dans les violences en RDC, le pr駸ident s駭馮alais Bassirou Diomaye Faye a 馗hang avec Paul Kagame et F駘ix Tshisekedi sur la situation l脱st du pays. Soucieux de contribuer la stabilit r馮ionale, il plaide pour un dialogue franc en vue d置ne paix durable.



Le pr駸ident rwandais Paul Kagame a engag ce samedi un dialogue avec son homologue s駭馮alais Bassirou Diomaye Faye sur les questions s馗uritaires r馮ionales, alors que la Communaut de d騅eloppement d但frique australe (SADC), r騏nie en sommet extraordinaire Harare, condamnait l段mplication des forces rwandaises dans les violences en RDC.



Cette ouverture diplomatique vers l但frique de l丹uest, ax馥 sur ォ l段mportance d置ne collaboration continentale サ pour la s馗urit r馮ionale, intervient alors que la SADC exprime sa ォ vive pr駮ccupation サ face aux attaques du groupe M23 et des Forces de d馭ense rwandaises (RDF) contre les forces congolaises et la mission r馮ionale dans le Nord-Kivu.



Dans ce contexte, le pr駸ident s駭馮alais Bassirou Diomaye Faye a confirm avoir eu des ォ entretiens t駘駱honiques fructueux サ avec Paul Kagame et F駘ix Tshisekedi. ォ J誕i souhait m弾nqu駻ir de la tournure des 騅駭ements et, avec les deux dirigeants, explorer les voies d置n dialogue franc pour une paix durable dans la r馮ion. Le S駭馮al reste engag pour la stabilit et la s馗urit en Afrique et dans le monde サ, a-t-il d馗lar.



Alors que Kigali cherche renforcer ses liens avec Dakar, o Kagame avait d駛 effectu une visite de deux jours en mai 2024, le sommet de Harare dresse un bilan accablant des r馗entes violences, marqu馥s par la mort de plusieurs soldats sud-africains, tanzaniens et malawites lors d誕ffrontements Sake.



Face cette escalade, la SADC a pris des mesures concr鑼es, notamment l弾nvoi imm馘iat de ministres de la D馭ense dans la r馮ion et la programmation d置n sommet conjoint avec la Communaut d但frique de l脱st (EAC), tout en r饌ffirmant son soutien aux processus de paix de Luanda et de Nairobi.



AC/Sf/APA

