Khadim Bamba Fall à l'ancien régime : « Vous aviez envoyé cette jeunesse à Reubeuss, aujourd'hui nous les envoyons… » Publié le vendredi 31 janvier 2025

Khadim Bamba Fall, Coordonnateur du Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi (Baos)

Khadim Bamba Fall, Coordonnateur du Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi (Baos), n’a pas mâché ses mots lors d’une récente émission sur la RTS.



Répondant à l’ancien régime, il a asséné une réplique cinglante : « Vous aviez envoyé cette jeunesse à Reubeuss, aujourd’hui nous les envoyons vers des niches d’opportunités. »



M. Fall a ainsi défendu les initiatives mises en place pour offrir de réelles opportunités professionnelles et de développement aux jeunes générations, soulignant que l’objectif est désormais de les accompagner vers le succès et non vers la prison.

