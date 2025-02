Sénégal : 55 Mrds de FCFA sur le marché des titres du Trésor - adakar.com

Sénégal : 55 Mrds de FCFA sur le marché des titres du Trésor
Publié le vendredi 31 janvier 2025

Avec la levée de 55 milliards FCA en bons et obligations du Trésor, le Sénégal dispose de nouveaux financements pour répondre à ses besoins budgétaires.



L’État du Sénégal a réussi une nouvelle levée de fonds importante sur le marché financier régional de l’UEMOA le 31 janvier dernier. L’opération a permis de mobiliser 55 milliards de francs CFA à travers l’émission de bons et d’obligations du Trésor.



Au total, le Trésor sénégalais avait initialement mis en adjudication 50 milliards de FCFA, dont 12,5 milliards sous forme d’offres non compétitives. La forte demande des investisseurs s’est traduite par un montant global de soumissions atteignant 92,4 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 184,88 % du montant initial.



Parmi les titres émis figurent des bons du Trésor à 364 jours, des obligations assimilables du Trésor (OAT) à 3 ans et à 5 ans. Les souscriptions retenues se sont élevées respectivement à 11,3 milliards, 43,7 milliards et 0 millions de FCFA, pour des taux d’absorption de 55,34 %, 71,39 % et 0 %.



Les rendements moyens pondérés se sont établis à 7,34 % pour les bons à 1 an, 7,92 % pour les OAT à 3 ans et 0 % pour les OAT à 5 ans. Le taux marginal a quant à lui atteint 6,90 % pour les bons à 1 an et 95,75 % pour les OAT à 3 ans.



Cette opération, supervisée par UMOA-Titres, a mobilisé 4 participants ayant soumis 19 offres pour les bons à 1 an, 4 participants avec 26 offres pour les OAT à 3 ans, et 2 participants avec 14 offres pour les OAT à 5 ans.



