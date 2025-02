Migration circulaire: Des Sénégalais surexploités dans les champs espagnols, les autorités interpellées ! - adakar.com

Publié le mercredi 29 janvier 2025

Migration circulaire: Des Sénégalais surexploités dans les champs espagnols, les autorités interpellées !

© Autre presse par DR



Les Sénégalais déjà recrutés dans le cadre du programme de migration circulaire en Espagne font face à des conditions de travail extrêmement difficiles, notamment dans les champs où ils sont surexploités. Les tâches sont pénibles, les conditions d’hygiène et sanitaires déplorables, et les indemnités perçues jugées dérisoires par Alassane Gueye, président de l’association Projet du Sud basée en Espagne.



Selon M. Gueye, les Espagnols refusent généralement d’effectuer ces travaux agricoles, laissant les Sénégalais subir des conditions inhumaines, parfois sans même un toit pour dormir, les obligeant à passer leurs nuits à la belle étoile. Cependant, il reconnaît que ces contrats permettent à ces travailleurs de régulariser leur situation administrative et d’éviter les tracasseries policières.

