Données explosives : Répartition par pays des expulsables des USA Publié le mercredi 29 janvier 2025

© Autre presse par Dr

Une embarcations de migrants

Voici la répartition par pays des 1.445.549 personnes expulsables des États-Unis, selon les données fournies par le Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE), dans le cadre des opérations d’exécution et d’expulsion (ERO).



Ces données concernent les personnes inscrites sur le registre des non-détenus ayant fait l’objet d’un ordre définitif d’expulsion.



Les informations fournies par l’ICE sont ventilées par nationalité, ainsi que par les catégories de raisons qui rendent l’expulsion vers certains pays particulièrement difficile (par exemple, les retenues à la source et les protections offertes par la Convention contre la torture).