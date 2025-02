Un violent accident de la route fait 11 morts et une dizaine de blessés parmi des pèlerins de retour de Touba - adakar.com

Un violent accident de la route fait 11 morts et une dizaine de blessés parmi des pèlerins de retour de Touba
Publié le mardi 28 janvier 2025

Un violent accident de la route fait 11 morts et une dizaine de blessés parmi des pèlerins de retour de Touba

Le bilan de l’accident de la route survenu ce mardi 28 janvier 2025 sur l’autoroute “Ila Touba“, menant à la ville sainte de Touba, a rapidement progressé. D’abord établi à 7 morts, le nombre de victimes décédées a rapidement atteint les 11 morts.



La violence du choc et le retard pris par les actions de secours des sapeurs pompiers n’ont pas aidé à une rapide prise en charge des accidentés.



Le tragique accident a eu lieu à hauteur de la commune de Réfane.



Les images de l’accident de la route témoignent de la violence de la collision qui a impliqué un mini car "Ndiaga Ndiaye" et un camion "taxi bagages" stationné sur la chaussée.



L’excès de vitesse, combiné au non-respect des règles élémentaires de sécurité routière, a été à l’origine de ce terrible bilan sur la route.



Les victimes de ce tragique accident de la route revenait de la ville sainte de Touba où elles avaient pris part la veille au Magal du "Kazu Rajab".



Outre les 11 personnes tuées, une dizaine de blessés dont certains graves ont été secourus et évacués vers des structures médicales de la région de Diourbel.



Makhtar C.