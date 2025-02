RDC: plusieurs ambassades dont celle de la France attaquées par des manifestants à Kinshasa - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique RDC: plusieurs ambassades dont celle de la France attaquées par des manifestants à Kinshasa Publié le mardi 28 janvier 2025 | bfmtv.com

© Autre presse par DR

UCAD - UGB: Les universités sénégalaises en colère

Tweet

Des manifestants s'en sont pris à plusieurs ambassades de la capitale de RDC, dont celle de la France, en marge d'une offensive du groupe armé M23 dans l'est du pays.

Plusieurs ambassades, dont celles de la France, ont été attaquées mardi 28 janvier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), par des manifestants dénonçant le conflit dans l'est du pays, a appris l'AFP de sources diplomatiques.



Les ambassades du Rwanda, de la France, de Belgique ainsi que des États-Unis ont été ciblées, de la fumée s'échappant du bâtiment de la représentation française, a constaté une journaliste de l'AFP.



"L’ambassade de France à Kinshasa a été attaquée ce matin par des manifestants, qui ont provoqué un incendie désormais maîtrisé. Ces attaques sont inadmissibles. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos agents et ressortissants", a réagi sur X le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.