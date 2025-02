Lutte transfrontalière contre le paludisme : huit millions de moustiquaires seront distribuées en Gambie et au Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Lutte transfrontalière contre le paludisme : huit millions de moustiquaires seront distribuées en Gambie et au Sénégal Publié le mardi 28 janvier 2025 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Sénégal: la hausse des cas de paludisme à Dakar inquiète les autorités

Tweet

Le Sénégal et la Gambie ont lancé lundi un programme global de synchronisation de la distribution de masse de huit millions de moustiquaires imprégnées, dans le cadre de la campagne pour l’élimination du paludisme à l’horizon 2030.



« Ensemble, nous allons travailler à définir les activités communes et à finaliser les modalités de synchronisation nécessaires à la réussite de la campagne de distribution de moustiquaires en 2025. Il s’agit de huit millions de moustiquaires », a déclaré le directeur général de la Santé, professeur Ousmane Cissé.



Il prenait part à un atelier transfrontalier portant sur les stratégies des deux pays dans la mise en œuvre conjointe et la présentation du programme global de synchronisation de la campagne de distribution de masse de moustiquaires.



« Le problème peut survenir essentiellement si la Gambie commence et le Sénégal non, et vice versa. Les populations vont quitter la Gambie pour aller au Sénégal pour récupérer les moustiquaires, ou bien quitter le Sénégal pour aller en Gambie pour récupérer les moustiquaires, d’où l’intérêt de la synchronisation de cette distribution. On pense que l’on peut diminuer ces problèmes par rapport à nos populations », a-t-il fait valoir.



Cette campagne a l’ambition de donner un élan à cette « ambitieuse initiative », a dit le professeur Cissé, ajoutant que plusieurs rencontres ont été initiée dans ce sens.



« Celle-ci est la deuxième après la réunion organisée en Gambie au mois de décembre 2024, où nos deux équipes ont mis en place les bases d’un plan d’action transfrontalier de l’année 2025 », a-t-il signalé.



Selon lui, cette initiative s’inscrit dans le cadre de « la collaboration exemplaire entre le Sénégal et la Gambie, une relation bâtie sur un objectif commun : éliminer le paludisme dans nos deux pays ».



« Ces initiatives conjointes ont permis de toucher un maximum de ménages de part et d’autre de nos frontières, illustrant l’efficacité d’une approche harmonisée face à un ennemi commun », a souligné le directeur général de la Santé.



« Ce moment est crucial pour consolider les acquis, renforcer notre collaboration et renouveler notre engagement dans la lutte contre le paludisme. Je suis convaincu qu’avec votre expertise, votre engagement et votre détermination, nous réussirons à faire de cette campagne un nouveau succès », a lancé Ousmane Cissé à l’endroit des acteurs concernés.



« Nous devons unifier nos efforts, travailler en collectivité parce que nous devons éliminer la maladie en 2030 », a pour sa part indiqué le docteur Mamadou Niassy, directeur général de la Santé en Gambie.



Il a ajouté que l’objectif de son pays est de « distribuer 1,5 millions de moustiquaires », pour une population de 2,5 millions d’habitants.



S’agissant de la campagne pour l’élimination du paludisme, « nous partageons les données avec les autorités sénégalaises pour que nous puissions faire la surveillance ensemble », a conclu docteur Niassy.



NSS/SKS/BK/MTN