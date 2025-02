Daouda Ngom inaugure le poste de commandement et le siège du comité de gestion de l’AMP de Somone - adakar.com

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a inauguré, lundi soir, le poste de commandement et le siège du comité de gestion de l’Aire marine protégée (AMP) de Somone.



‘’C’est un grand plaisir pour moi de venir ici inaugurer le siège du comité de gestion et le poste de commandement de l’Aire marine protégée de Somone’’, a dit Daouda Ngom, en tournée dans le département de Mbour (Ouest).



Il a souligné l' »importance capitale » de cette cérémonie, au regard de la Vision Sénégal 2050, qui ambitionne d’ « arriver à une souveraineté environnementale d’ici 2050, avec une gestion durable des écosystèmes et de la biodiversité.



Pour l’officiel, le Sénégal est aujourd’hui »un leader mondial en (la) matière (…), avec 15 aires marines protégées créées depuis 2004″.



Selon le ministre, c’est ce leadership qui vaut au Sénégal « l’honneur » que le monde lui fait d’accueillir, en 2027, le Congrès mondial des Aires marines protégées.



Daouda Ngom a noté que les AMP ont un double objectif, notamment ‘’la conservation de la biodiversité dans toutes ses dimensions, mais également la génération de revenus pour les populations locales’’.



Dans le référentiel des politiques publiques Sénégal 2050, le pays envisage de réaliser « 30% d’aires protégées (terrestres, marines, côtières) d’ici 2050’’, a relevé Daouda Ngom.



