L'accès à l'énergie, « pierre angulaire » de la transformation du continent (expert) Publié le mardi 28 janvier 2025 | Agence de Presse Sénégalaise

L’accès à l’énergie est ‘’la pierre angulaire de la transformation » du continent africain qui ouvrira la voie à l’éducation, aux soins de santé et à la génération de revenus pour les populations, a déclaré le vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement chargé de l’Électricité, de l’Énergie, du Climat et de la Croissance verte, Kevin Kariuki, au Sommet de l’Energie, ouvert ce mardi à Dar-es-Salam, en Tanzanie.



‘’L’énergie est le moteur du développement. Sans une électricité abordable, fiable et durable, l’Afrique ne peut ni réaliser ses aspirations en matière de développement ni s’assurer la place qui lui revient dans l’économie mondiale’’, a t-il dit.



D’où, l’initiative de ce sommet ‘’Mission 300’’ dont l’objectif est d’amener les décideurs, partenaires et autres parties prenantes, à s’engager pour l’accès à l’énergie de 300 millions d’africains d’ici 2030.



Selon M. Kariuki, l’accès à l’énergie favorise également ‘’l’égalité des genres en réduisant le temps que les femmes consacrent à des tâches laborieuses et chronophages telles que la cuisine avec des combustibles traditionnels ou la collecte de bois de chauffage’’.



‘’Le succès de la +Mission 300+ ne se limite donc pas à l’électrification, il s’agit de sauver et d’autonomiser des vies et des communautés et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de préserver la biodiversité’’, a-t-il précisé.



‘’Le chemin à parcourir s’avère ardu. Au rythme actuel de l’électrification, conjugué à la croissance rapide de la population africaine, le nombre de personnes vivant sans accès à l’électricité pourrait demeurer largement inchangé’’, a-t-il prévenu.



‘’Il est donc impératif d’agir et la +Mission 300+ fournit une feuille de route pour parvenir à un accès universel à l’énergie d’ici à 2030, conformément à l’objectif de développement durable n°7 des Nations unies et à l’Agenda 2063 de l’Union africaine’’, a-t-il rappelé.



Il a indiqué que la ‘’Mission 300’’, une initiative de la BAD et de la Banque mondiale, investira dans la construction et la réhabilitation de nouvelles capacités de production, de réseaux de transport, y compris les interconnexions régionales et intrarégionales ainsi que des réseaux de distribution afin de ‘’bâtir des systèmes électriques robustes et fiables’’.



Elle sera complétée par des réformes dans le secteur de l’énergie pour garantir l’accessibilité et la durabilité du service d’électricité et la viabilité financière des services publics.



Les partenariats avec le secteur privé aideront à mobiliser des financements à la vitesse et à l’échelle requises, a-t-il rassuré.



Outre l’accès à l’électricité à partir de systèmes électriques interconnectés, l’expert en électricité, a souligné que ‘’la vision transformatrice de l’initiative donnera la priorité aux mini-réseaux et aux systèmes solaires domestiques autonomes pour fournir de l’électricité aux régions et aux communautés mal desservies, notamment dans les zones fragiles et reculées où l’extension du réseau interconnecté est difficilement réalisable’’.



Selon lui, ces solutions d’énergie renouvelable distribuée (ERD) sont ‘’faciles à déployer, rapides, rentables, modulaires et durables et peuvent garantir qu’aucune communauté ne soit laissée pour compte’’.



Le Sommet africain de l’énergie, prévu les 27 et 28 janvier, constitue une étape clé de cet effort baptisé ‘’Mission 300’’. Il réunit des leaders de différents horizons en vue d’accélérer l’accès à l’électricité pour 300 millions de personnes en Afrique d’ici à 2030.



Le Sénégal est représenté à la rencontre de Dar-es-Salam par une délégation conduite par le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop qui a présenté lundi au cours d’un »boardroom » avec des partenaires techniques et financiers, le pacte national de l’Energie du Sénégal.



