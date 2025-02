BEAC-BCEAO: les gouverneurs Yvon Sana Bangui et Jean-Claude Kassi Brou réaffirment leur ambition de redynamiser les relations de coopération entre les deux institutions - adakar.com

BEAC-BCEAO: les gouverneurs Yvon Sana Bangui et Jean-Claude Kassi Brou réaffirment leur ambition de redynamiser les relations de coopération entre les deux institutions Publié le mardi 28 janvier 2025

© Autre presse par Dr

Rencontre bilatérale entre les gouverneurs de la BEAC et de la BCEAO

La rencontre bilatérale entre les gouverneurs de la BEAC et de la BCEAO s'est tenue au siège de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le lundi 26 janvier 2025. La visite de travail du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) "s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de coopération entre la BCEAO et la BEAC signé en novembre 2008 à Dakar, et qui vise à renforcer la synergie d'actions, au regard des défis communs."



"Notre rencontre de ce jour vient donner corps à une ambition commune de redynamisation des relations de coopération entre la BCEAO et la BEAC, en vue de les renforcer. Cette vision a été réaffirmée en avril 2024 lors de notre rencontre en marge des réunions de printemps des Institutions de Bretton Woods, au cours de laquelle nous avons échangé sur les enjeux et défis communs pour nos deux institutions et sur l’importance d’une meilleure coordination de nos actions pour soutenir le développement des économies de nos deux zones. Spontanément le Gouverneur Sana Bangui s’est proposé d’accueillir la première rencontre, qui marquerait le point de départ du renouveau de cette coopération", a déclaré le Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou dans son allocution.



Les gouverneurs Yvon Sana Bangui et Jean-Claude Kassi Brou ont adopté, à l'issue de leur rencontre bilatérale, "un plan d'action conjoint ciblant des domaines d'intérêt communs et des axes prioritaires de coopération entre les deux banques centrales pour les années 2025 et 2026."



Le plan d'action adopté concerne notamment les domaines de la transformation digitale et l'inclusion financière, de l'innovation, la cybersécurité et les systèmes d'information, la surveillance, la modernisation et l' interconnexion des systèmes et moyens de paiement, et les relations financières extérieures.



Ainsi, les gouverneurs Yvon Sana Bangui et Jean-Claude Kassi Brou réaffirment leur volonté commune d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux banques centrales pour promouvoir la stabilité monétaire et financière dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).



La coopération entre la BCEAO et la BEAC va permettre "de contribuer à une plus grande intégration monétaire et financière dans le cadre de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA)." "(....) En notre qualité de banques centrales d’unions monétaires, regroupant des pays en développement, nous devons constamment œuvrer à une bonne coordination entre la politique monétaire et les politiques budgétaires conduites par nos Etats membres. Nous devons agir pour mettre en œuvre des politiques monétaires appropriées qui préservent nos équilibres interne et externe, au regard de nos régimes de change qui, faut-il le rappeler, ont des similarités", a souligné le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou.



C'est en novembre 2008 à Dakar que l’accord de coopération entre les deux banques centrales a été scellé. Il s'agissait de bâtir "une relation solide, fondée sur le partage d’expériences, l’assistance réciproque et l'harmonisation de nos positions sur des enjeux internationaux".



