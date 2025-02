Football/Can Maroc 2025: La Côte d’Ivoire logée dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique (Officiel) - adakar.com

Football/Can Maroc 2025: La Côte d'Ivoire logée dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique (Officiel) Publié le mardi 28 janvier 2025

© AFP par DR

TIRAGE AU SORT CAN 2025

La Côte d'Ivoire, championne en titre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), a été placée dans le groupe F aux côtés du Cameroun, du Gabon et du Mozambique lors du tirage au sort de la CAN 2025, qui s'est tenu au Théâtre Mohammed V à Rabat, la capitale marocaine.





Le Nigéria, vice-champion en titre, évoluera dans le groupe C avec la Tunisie, l’Ouganda et la Tanzanie. Quant au pays hôte, le Maroc, il figurera sans surprise dans le groupe A, où il disputera le match d’ouverture face aux îles Comores. Le Mali et la Zambie complètent ce groupe.





La liste de tous les groupes :





GROUPE A



Maroc



Mali



Zambie



Îles Comores





Groupe B



Egypte



Afrique du Sud



Angola



Zimbabwe





Groupe C



Nigéria



Tunisie



Ouganda



Tanzanie





Groupe D



Sénégal



RD Congo



Bénin



Botswana





GROUPE E



Algérie



Burkina Faso



Guinée Équatoriale



Soudan





GROUPE F



Côte d'Ivoire



Cameroun



Gabon



Mozambique





La 35ème édition de la plus grande messe du Football Africain se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans 6 villes du Maroc à savoir Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger.





