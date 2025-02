Le tirage intégral de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 - adakar.com

TIRAGE AU SORT CAN 2025

Le tirage au sort de la CAN 2025 a lieu ce lundi 27 janvier à Rabat, où les 24 équipes qualifiées, réparties en quatre chapeaux, découvriront leur groupe. Le Maroc et l’Algérie s’en sortent plutôt bien, tandis que la Côte d’Ivoire a le droit à un groupe plus relevé.



Les 24 équipes qualifiées pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 découvriront leurs adversaires ce lundi 27 janvier, lors du tirage au sort organisé au Théâtre national Mohammed V de Rabat.



Cette 35e édition, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, se déroulera au Maroc, qui accueillera l’élite du football africain, avec l’espoir de succéder à la Côte d’Ivoire, tenante du titre.



L’Algérie, le Cameroun, l’Égypte ou encore le Sénégal seront ainsi présents, mais pas le Ghana, quadruple champion d’Afrique, absent pour la première fois en 20 ans après son élimination au détriment de l’Angola et du Soudan.



À l’issue du tirage, les équipes seront réparties en six groupes de quatre. Les deux premières de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont aux huitièmes de finale, lançant ainsi la phase à élimination directe de ce rendez-vous continental majeur.